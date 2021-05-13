Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Дивися повний текст Зеленський: мінімальна зарплата до кінця року зросте до 6500 гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 тра, 2021 16:03
Зеленський: мінімальна зарплата до кінця року зросте до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: мінімальна зарплата до кінця року зросте до 6500 гривень.
Додано: Чет 20 тра, 2021 16:03
Мабуть краватка не коштує стільки у цього Клоуна... а він пропонує виживати нам за ці гроші... хай подавить тих, хто проголосував за це Диво...
Додано: Чет 20 тра, 2021 16:34
Если бы показывали реальную инфляцию в стране то мы бы увидели падение покупательской способности населения а не это мнимое повышение минималки
Додано: Чет 20 тра, 2021 17:57
|