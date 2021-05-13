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Зеленський: мінімальна зарплата
до кінця року зросте до...

Зеленський: мінімальна зарплата до кінця року зросте до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 16:03

Зеленський: мінімальна зарплата до кінця року зросте до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Дивися повний текст Зеленський: мінімальна зарплата до кінця року зросте до 6500 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 16:03

Мабуть краватка не коштує стільки у цього Клоуна... а він пропонує виживати нам за ці гроші... хай подавить тих, хто проголосував за це Диво...
dep777
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 16:34

Если бы показывали реальную инфляцию в стране то мы бы увидели падение покупательской способности населения а не это мнимое повышение минималки
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 17:57

  dep777 написав:Мабуть краватка не коштує стільки у цього Клоуна... а він пропонує виживати нам за ці гроші... хай подавить тих, хто проголосував за це Диво...

Как давно президент тебе платит зарплату? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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