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Президент розповів, коли
закінчиться епоха бідності

Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 16:16

Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності

Пропонуємо до обговорення:
Епоха бідності завершиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки.

Дивися повний текст Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 16:17

Когда Когда

Когда из 73% останется хотя бы 20% желающих наматывать себе эту лапшу на уши.

А лучше 10.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 17:59

Re: Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності

5. Как звучит украинский аналог русского выражения «Когда рак на горе свистнет»?

А) Когда моя старая шляпа придет к священнику на исповедь.
Б) Когда вошь чихнет.
В) Когда зазнавшаяся свинья на желтых шлепанцах на грушу вскарабкается.
Г) Когда я свой затылок увижу.
cohan
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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