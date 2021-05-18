Епоха бідності завершиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки.
Дивися повний текст Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 16:16
Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності.
Додано: Чет 20 тра, 2021 16:17
Когда Когда
Когда из 73% останется хотя бы 20% желающих наматывать себе эту лапшу на уши.
А лучше 10.
Додано: Чет 20 тра, 2021 17:59
Re: Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
5. Как звучит украинский аналог русского выражения «Когда рак на горе свистнет»?
А) Когда моя старая шляпа придет к священнику на исповедь.
Б) Когда вошь чихнет.
В) Когда зазнавшаяся свинья на желтых шлепанцах на грушу вскарабкается.
Г) Когда я свой затылок увижу.
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