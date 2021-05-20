RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент розповів, коли
закінчиться епоха бідності

Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 20:16

  Ukrainian написав:В Україні немає бідних, є ліниві.
А те що податки не хочуть сплачувати то тут потрібно з верхів починати а низи підтягнуться :wink:

Роботи високооплачуваної повно, от приміром автомаляра чи електрика знайти толкового то є проблема, а маляру 100 баксів в день заробити то раз плюнути.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 10.06.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 09:02

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:В Україні немає бідних, є ліниві.
А те що податки не хочуть сплачувати то тут потрібно з верхів починати а низи підтягнуться :wink:

Роботи високооплачуваної повно, от приміром автомаляра чи електрика знайти толкового то є проблема, а маляру 100 баксів в день заробити то раз плюнути.

Маляри по Вашому заробляють від двох тисяч доларів в Україні?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4857
З нами з: 19.09.10
Подякував: 813 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 10:07

  BIGor написав:
  unicdima написав:Роботи високооплачуваної повно, от приміром автомаляра чи електрика знайти толкового то є проблема, а маляру 100 баксів в день заробити то раз плюнути.

Маляри по Вашому заробляють від двох тисяч доларів в Україні?

Запросто.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 10.06.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 11:34

  unicdima написав:
  BIGor написав:
  unicdima написав:Роботи високооплачуваної повно, от приміром автомаляра чи електрика знайти толкового то є проблема, а маляру 100 баксів в день заробити то раз плюнути.

Маляри по Вашому заробляють від двох тисяч доларів в Україні?

Запросто.

:mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4857
З нами з: 19.09.10
Подякував: 813 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 12:13

Дивно...

А мені здавалось, що просто "треба перестати стріляти..." ееее... триндіти про бідність у ЗМІ перед кожними виборами -- і тоді б і скінчилась. Бо її і до цього не було... А торік ще й інфляція впала до 2-3%. Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні? Цього року навіть не знаю яка буде -- у мене по їжі поки-що суттєво від'ємна! І лише комірне і холодніша зима хоч якось тримають витрати від просідання. ;)

А щодо податків -- то от їх якраз краще би і не платити...
Бо краще ж платити за все напряму. Пенсію -- татові й мамі. За освіту -- вчителям. За медицину -- медикам. І т.д. Тоді не було би марнування, розкрадання... І бідностей.
Бо чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!! А відчуття -- ніби все впусту... viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Bobua
 
Повідомлень: 679
З нами з: 24.08.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 14:48

Re: Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності

  BIGor написав:Маляри по Вашому заробляють від двох тисяч доларів в Україні?

Давно наймав майстра? Спробуй і будеш здивований розцінками. Хороші майстри значно більше 2 тис заробляють в Україні
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9825
З нами з: 18.06.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:59

  BIGor написав:
  Ukrainian написав:
  BIGor написав: :mrgreen:

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Рассказывайте свои сказки о ЗП маляра в 2000 долларов кому-то другому. А украинцы пока голосуют ногами в Польшу и ЕС.

Вивчай,теоретик :wink:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=235098

Ребята, по чем нынче отмостка?
Пирог:
- 150-200 мм щебень, утрамбованный с выемкой глины.
- армирование дорожной сеткой
- диф. шов
- 100-120 мм монолит (заводской, бетононасос подача)
- Ширина отмостки 1200
Какая примерно цена за 1 м2, объем 110 м2
В 19м году, 80м2 делали подобную работу - 32000грн. Правда без соски.




Привіт. Які розцінки на сьогодні по числовому встановленні і підключення сантехніки в квартирі у Києві (унітаз + система ТЕСЕ, ванна, бойлер, тумби у ванній, змішувачі)?
смеситель 600 грн, ванна - 2000 грн, бойлер смотря какой - 1200 грн унитаз - 1000 грн.


Толковий маляр, сантехнік і тд в Україні більше заробить. А клубніку збирати то так згоден в Польші може і більше заплатять але там і шаритись не будеш.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9825
З нами з: 18.06.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:48

  BIGor написав:Рассказывайте свои сказки о ЗП маляра в 2000 долларов кому-то другому. А украинцы пока голосуют ногами в Польшу и ЕС.

Видно, що ти не в темі але спориш, а я в понеділок машину на покраску здаю.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 10.06.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:13

  Ukrainian написав: Вивчай,теоретик :wink:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=235098

Ребята, по чем нынче отмостка?
Пирог:
- 150-200 мм щебень, утрамбованный с выемкой глины.
- армирование дорожной сеткой
- диф. шов
- 100-120 мм монолит (заводской, бетононасос подача)
- Ширина отмостки 1200
Какая примерно цена за 1 м2, объем 110 м2
В 19м году, 80м2 делали подобную работу - 32000грн. Правда без соски.


Привіт. Які розцінки на сьогодні по числовому встановленні і підключення сантехніки в квартирі у Києві (унітаз + система ТЕСЕ, ванна, бойлер, тумби у ванній, змішувачі)?
смеситель 600 грн, ванна - 2000 грн, бойлер смотря какой - 1200 грн унитаз - 1000 грн.


Толковий маляр, сантехнік і тд в Україні більше заробить. А клубніку збирати то так згоден в Польші може і більше заплатять але там і шаритись не будеш.

І що ці цифри показують? Вартість робіт бригади? За скільки вони цей обєм роблять? Я бачу Україна - країна можливостей - німці, поляки, французи стають до нас в чергу за роботою маляром. А по завищеним прайсам лох може заплатити до безкінечності.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4857
З нами з: 19.09.10
Подякував: 813 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:16

  unicdima написав:
  BIGor написав:Рассказывайте свои сказки о ЗП маляра в 2000 долларов кому-то другому. А украинцы пока голосуют ногами в Польшу и ЕС.

Видно, що ти не в темі але спориш, а я в понеділок машину на покраску здаю.

Звичайно не в темі, всі не в темі, 4 мільони заробітчан не в темі що в Україні можна легко заробляти 2 куе. :D До речі, "спорити", "покраску" дуже б'є по вухах...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4857
З нами з: 19.09.10
Подякував: 813 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
1
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев розповів, де Україна братиме гроші в разі...
R2 » Чет 20 тра, 2021 21:22
2 557
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 тра, 2021 21:26
ruvex
Коли з'явиться закон про олігархів: Президент поділився...
R2 » Чет 20 тра, 2021 17:34
1 333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 тра, 2021 17:35
yegres
Справа на $174 млрд. Президент США представив свій план...
R2 » Чет 20 тра, 2021 08:03
1 193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 тра, 2021 08:03
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.