Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
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А мені здавалось, що просто "треба перестати стріляти..." ееее... триндіти про бідність у ЗМІ перед кожними виборами -- і тоді б і скінчилась. Бо її і до цього не було... А торік ще й інфляція впала до 2-3%. Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні? Цього року навіть не знаю яка буде -- у мене по їжі поки-що суттєво від'ємна! І лише комірне і холодніша зима хоч якось тримають витрати від просідання.
А щодо податків -- то от їх якраз краще би і не платити... Бо краще ж платити за все напряму. Пенсію -- татові й мамі. За освіту -- вчителям. За медицину -- медикам. І т.д. Тоді не було би марнування, розкрадання... І бідностей. Бо чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!! А відчуття -- ніби все впусту... viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Ребята, по чем нынче отмостка? Пирог: - 150-200 мм щебень, утрамбованный с выемкой глины. - армирование дорожной сеткой - диф. шов - 100-120 мм монолит (заводской, бетононасос подача) - Ширина отмостки 1200 Какая примерно цена за 1 м2, объем 110 м2 В 19м году, 80м2 делали подобную работу - 32000грн. Правда без соски.
Привіт. Які розцінки на сьогодні по числовому встановленні і підключення сантехніки в квартирі у Києві (унітаз + система ТЕСЕ, ванна, бойлер, тумби у ванній, змішувачі)? смеситель 600 грн, ванна - 2000 грн, бойлер смотря какой - 1200 грн унитаз - 1000 грн.
Толковий маляр, сантехнік і тд в Україні більше заробить. А клубніку збирати то так згоден в Польші може і більше заплатять але там і шаритись не будеш.
Ребята, по чем нынче отмостка? Пирог: - 150-200 мм щебень, утрамбованный с выемкой глины. - армирование дорожной сеткой - диф. шов - 100-120 мм монолит (заводской, бетононасос подача) - Ширина отмостки 1200 Какая примерно цена за 1 м2, объем 110 м2 В 19м году, 80м2 делали подобную работу - 32000грн. Правда без соски.
Привіт. Які розцінки на сьогодні по числовому встановленні і підключення сантехніки в квартирі у Києві (унітаз + система ТЕСЕ, ванна, бойлер, тумби у ванній, змішувачі)? смеситель 600 грн, ванна - 2000 грн, бойлер смотря какой - 1200 грн унитаз - 1000 грн.
Толковий маляр, сантехнік і тд в Україні більше заробить. А клубніку збирати то так згоден в Польші може і більше заплатять але там і шаритись не будеш.
І що ці цифри показують? Вартість робіт бригади? За скільки вони цей обєм роблять? Я бачу Україна - країна можливостей - німці, поляки, французи стають до нас в чергу за роботою маляром. А по завищеним прайсам лох може заплатити до безкінечності.