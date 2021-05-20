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Президент розповів, коли
закінчиться епоха бідності

Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:20

Re: Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності

  BIGor написав:І що ці цифри показують? Вартість робіт бригади? За скільки вони цей обєм роблять?

На сайт заходити не пробував? Там є відповіді на усі твої питання.
А навіщо німцям та полякам з французами кудись їхати у них такі майстри зароблять в два рази більше. Але вони заплатять податок. Як в Україні з сплатою податків думаю тобі не потрібно розказувати.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:19

Re: Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності

BIGor написав:
  Ukrainian написав: Вивчай,теоретик :wink:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=235098

Ребята, по чем нынче отмостка?
Пирог:
- 150-200 мм щебень, утрамбованный с выемкой глины.
- армирование дорожной сеткой
- диф. шов
- 100-120 мм монолит (заводской, бетононасос подача)
- Ширина отмостки 1200
Какая примерно цена за 1 м2, объем 110 м2
В 19м году, 80м2 делали подобную работу - 32000грн. Правда без соски.


Привіт. Які розцінки на сьогодні по числовому встановленні і підключення сантехніки в квартирі у Києві (унітаз + система ТЕСЕ, ванна, бойлер, тумби у ванній, змішувачі)?
смеситель 600 грн, ванна - 2000 грн, бойлер смотря какой - 1200 грн унитаз - 1000 грн.


Толковий маляр, сантехнік і тд в Україні більше заробить. А клубніку збирати то так згоден в Польші може і більше заплатять але там і шаритись не будеш.

І що ці цифри показують? Вартість робіт бригади? За скільки вони цей обєм роблять? Я бачу Україна - країна можливостей - німці, поляки, французи стають до нас в чергу за роботою маляром. А по завищеним прайсам лох може заплатити до безкінечності.
Банально, в цьому місяці, електрик, буквально години три роботи, 7600 грн, з них за матеріали і чверті не буде. І замовлень на весь день на тиждень вперед, і це ще недорогі роботи
Faceless
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