Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
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BIGor написав:І що ці цифри показують? Вартість робіт бригади? За скільки вони цей обєм роблять?
На сайт заходити не пробував? Там є відповіді на усі твої питання. А навіщо німцям та полякам з французами кудись їхати у них такі майстри зароблять в два рази більше. Але вони заплатять податок. Як в Україні з сплатою податків думаю тобі не потрібно розказувати.
Ребята, по чем нынче отмостка? Пирог: - 150-200 мм щебень, утрамбованный с выемкой глины. - армирование дорожной сеткой - диф. шов - 100-120 мм монолит (заводской, бетононасос подача) - Ширина отмостки 1200 Какая примерно цена за 1 м2, объем 110 м2 В 19м году, 80м2 делали подобную работу - 32000грн. Правда без соски.
Привіт. Які розцінки на сьогодні по числовому встановленні і підключення сантехніки в квартирі у Києві (унітаз + система ТЕСЕ, ванна, бойлер, тумби у ванній, змішувачі)? смеситель 600 грн, ванна - 2000 грн, бойлер смотря какой - 1200 грн унитаз - 1000 грн.
Толковий маляр, сантехнік і тд в Україні більше заробить. А клубніку збирати то так згоден в Польші може і більше заплатять але там і шаритись не будеш.
І що ці цифри показують? Вартість робіт бригади? За скільки вони цей обєм роблять? Я бачу Україна - країна можливостей - німці, поляки, французи стають до нас в чергу за роботою маляром. А по завищеним прайсам лох може заплатити до безкінечності.
Банально, в цьому місяці, електрик, буквально години три роботи, 7600 грн, з них за матеріали і чверті не буде. І замовлень на весь день на тиждень вперед, і це ще недорогі роботи