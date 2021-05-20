Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
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BIGor написав:В Недерландах хуже чем в Украине? Вы больны. Был в Нидерландах - по уровню жизни и развитию они уделывают Украину в 100 раз.
Как туристу, конечно же в Нидерландах очень круто, ведь все деньги жителей уходят на всё это благоустройство, чтоб вы туда приехали и сказали ВАУ.
А, вот, быть этим самым жителем, обложеным налогами и сборами, каждый день возвращаться в тесную конуру, т.к. из-за огромной цены, жилья больше 200 квадратов там просто не имееться, а на работу и в рестораны ездить на велике, т.к. бешеный налог на владение авто, уж, извините, это вы сами. Жить в налоговой удавке нравиться далеко не всем.
Я так понял все украинцы по Вашему живут в просторном жилье, ездят на своем авто в рестораны, живут в жилье больше 200 кв. метров?
Ветка почитателей "вечного" комика 95 квартала. Не знаю, ну наверное ребята зп отрабатывают, если так стараются. Каждый зарабатывает, как может - расплачиваться же оставшиеся будут сообща.
BIGor написав:В Недерландах хуже чем в Украине? Вы больны. Был в Нидерландах - по уровню жизни и развитию они уделывают Украину в 100 раз.
Как туристу, конечно же в Нидерландах очень круто, ведь все деньги жителей уходят на всё это благоустройство, чтоб вы туда приехали и сказали ВАУ.
А, вот, быть этим самым жителем, обложеным налогами и сборами, каждый день возвращаться в тесную конуру, т.к. из-за огромной цены, жилья больше 200 квадратов там просто не имееться, а на работу и в рестораны ездить на велике, т.к. бешеный налог на владение авто, уж, извините, это вы сами. Жить в налоговой удавке нравиться далеко не всем.
Я так понял все украинцы по Вашему живут в просторном жилье, ездят на своем авто в рестораны, живут в жилье больше 200 кв. метров?
Конечно же не все, но, не маленькая часть населения Украины так живёт. Все эти огромные особняки стелятся полями в городах и пригородах. Дорогие машины на улицах городов вы тоже сами видите. В каких Европах людям позволяют так жить? Там олигархи при власти с вас 3 шкуры сдерут в виде налогов, чтоб они жили в замках, а вы из своей конуры даже возможности не имели выбраться. Как в тех же Нидерландах, поставили непомерный налог на авто, чтоб обычные люди не мешали на дорогах своими авто ездить избранным.
Сразу напишу, что я обычный работяга, а не владелец заводов-пароходов. Своего жилья нет и никогда не было. Но, я вижу, как люди живут в Украине, и как в Европе, где людям хотя бы дают возможности вырваться из нищеты, а где накидывают удавку.
Конечно же, если выбирать профессию кассира супермаркета, то достаточно простого калькулятора, чтоб понять, что, с зарплатой 15 000 грн в месяц, в жизни ничего не светит. Просто выбираем то, что востребовано, т.е. хорошо оплачивается.
Вважати, що машини в європ.містах прибирають саме їхні олігархи, і лише задля власної зручності – то трохи дивно.
От мене, як пішохода, найбільше дратує в Києві саме отой моторошний, оскаженілий потік ревучих і смердючих авто. Задля яких повирубували купу дерев, і тим перетворили місто в пекло під літнім сонцем... Навіть коли доводиться пройти вздовж вулиці хоч десять хвилин -- це стрес.
Саме тому не розумію хто готовий платити великі гроші за житло в Києві. Я хочу продати тут нерухомість і звалити в тихе місце. Без машин та ін. бензо-пил-косарок-болгарок... От як у Європі. Де людям не дозволяють безплатно капати на мозок довколишнім.
Faceless написав:
BIGor написав:
Faceless написав:Банально, в цьому місяці, електрик, буквально години три роботи, 7600 грн, з них за матеріали і чверті не буде. І замовлень на весь день на тиждень вперед, і це ще недорогі роботи
7600 грн за 3 години не платять навіть солюшен архітекту який вирішує дуже сладні питання і має велику відповідальність і працює на закордонну компанію. А тут різноробу після бурси таку оплату? Київ Фейслесса прямо.
Солюшену не треба між тасками їздити по всьому місту. Одразу після бурси звісно ні, треба знати що і як робити, для того потрібен досвід, обладнання і спорядження, доволі дороге. Грамотний електрик дійсно може заробляти не гірше, ніж у ІТ, і то цілком нормально
Щодо зарплат
Цікаво так поговорили, "як багато" можна заробити на ремонті ел.техніки. І згадався власний досвід, як це все відбувається. Колись мав нагоду спостерігати пару тижнів. От є ремонтна майстерня. І працює там випускник якогось відповідного ПТУ. І знає він базові методи пошуку поломок, замикань і т.п. Якщо поломка дрібна (запобіжник згорів, кабель перетерся) – це "шара". Якщо поломка десь і глибоко, і складна, і не знаходиться – в інеті на розбірках продають робочі плати. От хтось розбив екран плазми – але ж уся електроніка там робоча. І тоді ремонт це "купити робочу плату, додати власну вигоду, і домовитись зі споживачем". А потім (як бачу з повідомлень вище) – країною починають гуляти легенди, про ремонтників, які, ніби-то, заробляють тисячі гривень за лічені години. Може споживачам і дійсно здається, що все те робиться якоюсь магією, ще й майже без затрат... А насправді – добре, якщо буде хоч 500 чи навіть аж 1000 за день.
Можливо є і якісь унікальні випадки. Але ж вони не мають стосунку до реал.мас.економіки!
Bobua написав:От мене, як пішохода, найбільше дратує в Києві саме отой моторошний, оскаженілий потік ревучих і смердючих авто. Задля яких повирубували купу дерев, і тим перетворили місто в пекло під літнім сонцем... Навіть коли доводиться пройти вздовж вулиці хоч десять хвилин -- це стрес.
цікаво, в якому місці це повирубували купу дерев через авто?
Bobua написав:От мене, як пішохода, найбільше дратує в Києві саме отой моторошний, оскаженілий потік ревучих і смердючих авто. Задля яких повирубували купу дерев, і тим перетворили місто в пекло під літнім сонцем... Навіть коли доводиться пройти вздовж вулиці хоч десять хвилин -- це стрес.
Саме тому не розумію хто готовий платити великі гроші за житло в Києві. Я хочу продати тут нерухомість і звалити в тихе місце...
Киев, безусловно, ужасный в этом плане город. Никогда не выбрал бы этот город для жизни. Возле Киева есть много городов, куда более приятных для жизни. Даже тот же Ирпень.
Вообще, в Украине, наступил какой-то хаос на дорогах. Водители уже не стесняются ездить под таким опьянением, что дороги не видят. Не говоря уже о том, что парковка на тротуаре вообще никого не смущает. Есть такая проблема.