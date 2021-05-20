Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності

Додано: Сер 26 тра, 2021 09:23

Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Банально, в цьому місяці, електрик, буквально години три роботи, 7600 грн, з них за матеріали і чверті не буде. І замовлень на весь день на тиждень вперед, і це ще недорогі роботи Банально, в цьому місяці, електрик, буквально години три роботи, 7600 грн, з них за матеріали і чверті не буде. І замовлень на весь день на тиждень вперед, і це ще недорогі роботи

7600 грн за 3 години не платять навіть солюшен архітекту який вирішує дуже сладні питання і має велику відповідальність і працює на закордонну компанію. А тут різноробу після бурси таку оплату? Київ Фейслесса прямо. 7600 грн за 3 години не платять навіть солюшен архітекту який вирішує дуже сладні питання і має велику відповідальність і працює на закордонну компанію. А тут різноробу після бурси таку оплату? Київ Фейслесса прямо.

Солюшену не треба між тасками їздити по всьому місту.

Одразу після бурси звісно ні, треба знати що і як робити, для того потрібен досвід, обладнання і спорядження, доволі дороге. Грамотний електрик дійсно може заробляти не гірше, ніж у ІТ, і то цілком нормально Солюшену не треба між тасками їздити по всьому місту.Одразу після бурси звісно ні, треба знати що і як робити, для того потрібен досвід, обладнання і спорядження, доволі дороге. Грамотний електрик дійсно може заробляти не гірше, ніж у ІТ, і то цілком нормально

Вважати, що машини в європ.містах прибирають саме їхні олігархи, і лише задля власної зручності – то трохи дивно.От мене, як пішохода, найбільше дратує в Києві саме отой моторошний, оскаженілий потік ревучих і смердючих авто. Задля яких повирубували купу дерев, і тим перетворили місто в пекло під літнім сонцем...Навіть коли доводиться пройти вздовж вулиці хоч десять хвилин -- це стрес.Саме тому не розумію хто готовий платити великі гроші за житло в Києві.Я хочу продати тут нерухомість і звалити в тихе місце. Без машин та ін. бензо-пил-косарок-болгарок... От як у Європі. Де людям не дозволяють безплатно капати на мозок довколишнім.Цікаво так поговорили, "як багато" можна заробити на ремонті ел.техніки.І згадався власний досвід, як це все відбувається. Колись мав нагоду спостерігати пару тижнів.От є ремонтна майстерня. І працює там випускник якогось відповідного ПТУ. І знає він базові методи пошуку поломок, замикань і т.п.Якщо поломка дрібна (запобіжник згорів, кабель перетерся) – це "шара".Якщо поломка десь і глибоко, і складна, і не знаходиться – в інеті на розбірках продають робочі плати. От хтось розбив екран плазми – але ж уся електроніка там робоча. І тоді ремонт це "купити робочу плату, додати власну вигоду, і домовитись зі споживачем". А потім (як бачу з повідомлень вище) – країною починають гуляти легенди, про ремонтників, які, ніби-то, заробляють тисячі гривень за лічені години. Може споживачам і дійсно здається, що все те робиться якоюсь магією, ще й майже без затрат... А насправді – добре, якщо буде хоч 500 чи навіть аж 1000 за день.Можливо є і якісь унікальні випадки. Але ж вони не мають стосунку до реал.мас.економіки!