RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент розповів, коли
закінчиться епоха бідності

Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:51

  BIGor написав:... Мы наверное в разных Украинах живем. Какие огромные особняки и дорогие авто? ...

Совершенно обыкновенные. Специально приведу в пример по разным городам разные источники, чтоб не писали, что всё брехня. Киев вам не показываю, чтоб вас в психушку не забрали от разрыва шаблонов
Ровно
https://www.google.com/maps/@50.6221784 ... 312!8i6656
https://www.google.com/maps/@50.6263706 ... 312!8i6656

Запорожье
https://majak.zp.ua/houses

Днепр
https://www.olx.ua/nedvizhimost/doma/pr ... rrency=USD
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 10.05.14
Подякував: 289 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:56

  safonovstanislav написав:Кстати, вышел рейтинг и видео по теме. В каких странах жить лучше, по мнению переехавших иностранцев, что более объективно, по сравнению с оценками людьми своей страны, которые даже не видели заграничные альтернативы и считают, что именно в их стране живётся хуже всех (на другом берегу трава всегда зеленее)

Украина уделывает США и почти весь Евросоюз (Германию, Нидерланды, Польшу, Швецию и т.д.)




Зображення

https://www.internations.org/expat-insi ... pats-40108


Пора переезжать из США (34 место) в Кению (21 место). :mrgreen:

Этот рейтинг нужно правильно понимать. В бедные страны экспаты едут в основном на топовые позиции с доходом их основной страны. В богатые страны это проиходит наоборот. Поэтому финдиректор какой-нибудь крупной компании, переехавший из США в Кению говорит что всё в Кении зашибись когда твой доход в 50 раз выше местного, а вот кениец пребравшийся в США и работающий посудомойкой в ресторане говорит что всё не очень уж и весело.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1947
З нами з: 20.05.08
Подякував: 153 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:57

Re: Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності

  BIGor написав:слово Worst знаете что означает?


Если проблемы с пониманием английского, сайт https://translate.google.com/ в помощь. В видео всё разжовывается для тех, кто не дружит с иностранными языками
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 10.05.14
Подякував: 289 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:58

  safonovstanislav написав:
  BIGor написав:... Мы наверное в разных Украинах живем. Какие огромные особняки и дорогие авто? ...

Совершенно обыкновенные. Специально приведу в пример по разным городам разные источники, чтоб не писали, что всё брехня. Киев вам не показываю, чтоб вас в психушку не забрали от разрыва шаблонов
Ровно
https://www.google.com/maps/@50.6221784 ... 312!8i6656
https://www.google.com/maps/@50.6263706 ... 312!8i6656

Запорожье
https://majak.zp.ua/houses

Днепр
https://www.olx.ua/nedvizhimost/doma/pr ... rrency=USD

Ха-ха-ха, пору полудомов скинули без инфрастуктуры (где тротуар? :shock: ).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4876
З нами з: 19.09.10
Подякував: 816 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:06

  BIGor написав:
  safonovstanislav написав:
  BIGor написав:... Мы наверное в разных Украинах живем. Какие огромные особняки и дорогие авто? ...

Совершенно обыкновенные. Специально приведу в пример по разным городам разные источники, чтоб не писали, что всё брехня. Киев вам не показываю, чтоб вас в психушку не забрали от разрыва шаблонов
Ровно
https://www.google.com/maps/@50.6221784 ... 312!8i6656
https://www.google.com/maps/@50.6263706 ... 312!8i6656

Запорожье
https://majak.zp.ua/houses

Днепр
https://www.olx.ua/nedvizhimost/doma/pr ... rrency=USD

Ха-ха-ха, пору полудомов скинули без инфрастуктуры (где тротуар? :shock: ).

Если вы про Ровно, какая вам нужна инфраструктура в 2 км от центра города? Посмотрите сайты объявлений, сауны, бассейны там в кажом доме. Откуда мне знать про тротуар? Значит, видимо, не нужен

PS. Такая защитная реакция у вас, наверное. Вместо того, чтоб сказать, "другие живут хорошо, мне тоже следует к этому стремиться", вы упорно пытаетесь всё отрицать и списываете свои неудачи на страну, власть, кого угодно, лишь бы не себя.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 10.05.14
Подякував: 289 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:15

  BIGor написав:Брешете, слово Worst знаете что означает? И да, неудивительно что Мексика впереди, там жизнь человека ничего не стоит. Очень велики шансы получить пулю в голову из-за мелочи (относится также и к Украине).

Там таки best & worst, поэтому всё в порядке. Другой вопрос, что ценность результатов этого опроса примерно такая же, как в своё время в России, где в списке вопросов для Президента самым главным для народа оказался "как пропатчить KDE2 под FreeBSD".
Есть же прямая метрика. В Украину нет особого входного барьера (во всяком случае такой высоты, как в США или Германию). Поэтому, если в Украине так прекрасно, народ должен ломиться в неё, а не уезжать. Но почему-то в моём окружении тьма сваливших, а приехавших знаю одного: английского пенсионера. Ну да, наработав на английскую или немецкую пенсию, вполне разумно конец жизни провести в украинском селе, где проживание пока ещё дешевле, чем в Англии. Чего ж не похвалить?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 883
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:27

Re: Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності

  moveton написав:...Поэтому, если в Украине так прекрасно, народ должен ломиться в неё, а не уезжать. Но почему-то в моём окружении тьма сваливших...

Сложности иммиграции. Украина, мягко говоря, не ждёт приезжих. В моём окружении очень много иммигрантов в Украину, это не говоря уже о толпах иностранцев на улицах.
Есть официальная статистика:
https://dmsu.gov.ua/assets/files/statis ... 2021_3.pdf

Перебуває на обліку іммігрантів станом на 31.03.2021 осіб 295 743
Перебуває на обліку іноземців та осіб без громадянства (тимчасові) станом
на 31.03.2021 осіб 158 014
Виявлено нелегальних мігрантів, з них: осіб 802 (за І квартал 2021 року)
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 10.05.14
Подякував: 289 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:47

  safonovstanislav написав:В моём окружении очень много иммигрантов в Украину, это не говоря уже о толпах иностранцев на улицах.

Иммигрантов откуда? Вьетнамцев завались, да. Наверное поэтому в результатах опроса написано, что Вьетнам гораздо лучше Украины. А вот чтобы из Европы или США...
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 883
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:52

  moveton написав:
  safonovstanislav написав:В моём окружении очень много иммигрантов в Украину, это не говоря уже о толпах иностранцев на улицах.

Иммигрантов откуда? Вьетнамцев завались, да. Наверное поэтому в результатах опроса написано, что Вьетнам гораздо лучше Украины. А вот чтобы из Европы или США...

Из знакомых - Марокко, Египет, Армения. Пару дней назад был на грузинском фестивале, грузинская диаспора в Днепре тоже далеко не маленькая. По улицам бродят толпы темнокожих, женьщины в платках, мусульмане какие-то, наверное. Но, в парках встречаются и белые, разговаривающие на английском, не понятно откуда
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 10.05.14
Подякував: 289 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Техогляд на легкові авто: коли планують ввести 1, 2
R2 » Нед 23 тра, 2021 07:35
16 2307
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 тра, 2021 06:03
Investor_K
Гетманцев розповів, кому знизять податки, а кому — підвищать
R2 » Нед 23 тра, 2021 05:02
2 905
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 тра, 2021 17:24
aleksandrturkota
Гетманцев розповів, де Україна братиме гроші в разі...
R2 » Чет 20 тра, 2021 21:22
2 577
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 тра, 2021 21:26
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Релокація (22)
26.05.2021 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron