Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності

Додано: Сер 26 тра, 2021 19:15

BIGor написав: Брешете, слово Worst знаете что означает? И да, неудивительно что Мексика впереди, там жизнь человека ничего не стоит. Очень велики шансы получить пулю в голову из-за мелочи (относится также и к Украине). Брешете, словознаете что означает? И да, неудивительно что Мексика впереди, там жизнь человека ничего не стоит. Очень велики шансы получить пулю в голову из-за мелочи (относится также и к Украине).

Там таки best & worst, поэтому всё в порядке. Другой вопрос, что ценность результатов этого опроса примерно такая же, как в своё время в России, где в списке вопросов для Президента самым главным для народа оказался "как пропатчить KDE2 под FreeBSD".Есть же прямая метрика. В Украину нет особого входного барьера (во всяком случае такой высоты, как в США или Германию). Поэтому, если в Украине так прекрасно, народ должен ломиться в неё, а не уезжать. Но почему-то в моём окружении тьма сваливших, а приехавших знаю одного: английского пенсионера. Ну да, наработав на английскую или немецкую пенсию, вполне разумно конец жизни провести в украинском селе, где проживание пока ещё дешевле, чем в Англии. Чего ж не похвалить?