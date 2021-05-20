Совершенно обыкновенные. Специально приведу в пример по разным городам разные источники, чтоб не писали, что всё брехня. Киев вам не показываю, чтоб вас в психушку не забрали от разрыва шаблонов
Ровно
Запорожье
Днепр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:51
Совершенно обыкновенные. Специально приведу в пример по разным городам разные источники, чтоб не писали, что всё брехня. Киев вам не показываю, чтоб вас в психушку не забрали от разрыва шаблонов
Ровно
Запорожье
Днепр
Додано: Сер 26 тра, 2021 18:56
Пора переезжать из США (34 место) в Кению (21 место).
Этот рейтинг нужно правильно понимать. В бедные страны экспаты едут в основном на топовые позиции с доходом их основной страны. В богатые страны это проиходит наоборот. Поэтому финдиректор какой-нибудь крупной компании, переехавший из США в Кению говорит что всё в Кении зашибись когда твой доход в 50 раз выше местного, а вот кениец пребравшийся в США и работающий посудомойкой в ресторане говорит что всё не очень уж и весело.
Додано: Сер 26 тра, 2021 18:57
Re: Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
Если проблемы с пониманием английского, сайт
Додано: Сер 26 тра, 2021 18:58
Ха-ха-ха, пору полудомов скинули без инфрастуктуры (где тротуар? ).
Додано: Сер 26 тра, 2021 19:06
Если вы про Ровно, какая вам нужна инфраструктура в 2 км от центра города? Посмотрите сайты объявлений, сауны, бассейны там в кажом доме. Откуда мне знать про тротуар? Значит, видимо, не нужен
PS. Такая защитная реакция у вас, наверное. Вместо того, чтоб сказать, "другие живут хорошо, мне тоже следует к этому стремиться", вы упорно пытаетесь всё отрицать и списываете свои неудачи на страну, власть, кого угодно, лишь бы не себя.
Додано: Сер 26 тра, 2021 19:15
Там таки best & worst, поэтому всё в порядке. Другой вопрос, что ценность результатов этого опроса примерно такая же, как в своё время в России, где в списке вопросов для Президента самым главным для народа оказался "как пропатчить KDE2 под FreeBSD".
Есть же прямая метрика. В Украину нет особого входного барьера (во всяком случае такой высоты, как в США или Германию). Поэтому, если в Украине так прекрасно, народ должен ломиться в неё, а не уезжать. Но почему-то в моём окружении тьма сваливших, а приехавших знаю одного: английского пенсионера. Ну да, наработав на английскую или немецкую пенсию, вполне разумно конец жизни провести в украинском селе, где проживание пока ещё дешевле, чем в Англии. Чего ж не похвалить?
Додано: Сер 26 тра, 2021 19:27
Re: Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
Сложности иммиграции. Украина, мягко говоря, не ждёт приезжих. В моём окружении очень много иммигрантов в Украину, это не говоря уже о толпах иностранцев на улицах.
Есть официальная статистика:
Перебуває на обліку іммігрантів станом на 31.03.2021 осіб 295 743
Перебуває на обліку іноземців та осіб без громадянства (тимчасові) станом
на 31.03.2021 осіб 158 014
Виявлено нелегальних мігрантів, з них: осіб 802 (за І квартал 2021 року)
Додано: Сер 26 тра, 2021 19:47
Додано: Сер 26 тра, 2021 19:52
Из знакомых - Марокко, Египет, Армения. Пару дней назад был на грузинском фестивале, грузинская диаспора в Днепре тоже далеко не маленькая. По улицам бродят толпы темнокожих, женьщины в платках, мусульмане какие-то, наверное. Но, в парках встречаются и белые, разговаривающие на английском, не понятно откуда
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