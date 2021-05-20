Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
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zРадио написав:Эмигранты из Украины - это на 90% чернорабочие (заробитчане, принявшие решение уехать из-за невозможности заработать на жизнь здесь)
Есть в мире такой лайфхак - зарабатывать в странах с большими ценами на товары и услуги в абсолютном выражении, тратить в странах с низкими ценами на товары и услуги. Не только украинцы ездят зарабатывать деньги в Польше, чтоб потратить их в Украине, но и, например, немцы зарабатывают деньги в Германии, чтоб потратить их в Таиланде.
Невозможность заработать на жизнь тут ни при чём. Жить в Польше зарабатывая в Польше = жить в Украине зарабатывая в Украине = жить во Франции зарабатывая во Франции. А, вот, зарабатывать в Польше, а жить в Украине - уже интереснее.
Кроме того, вы путаете понятия, эмигранты и заробитчане. Эмигранты уезжают навсегда, у чернорабочих нет денег на эмиграцию. В большинстве случаев, эмигранты живут лучше среднестатистического местного, независимо от национальности и страны переезда, т.к. эмигрируют люди с деньгами и способностями их зарабатвать
А, вот, заробитчане уезжает НЕ навсегда, а заработать денег. Уезжать навсегда им нет никакого экономического смысла. Небольшая зарплата в стране пребывания в абсолютном выражении значительно выше, чем в Украине, по-этому выгодно там работать как можно больше, а тратить как можно меньше, чем большинство заробитчан успешно занимаются, арендуя бараки с 3-этажными кроватями и питаясь водой и солнечной энергией. На сэкономленные деньги можно шиковать в Украине те пол года, пока не находишься на заработках Огромный минус в том, что нужно быть среди первых, т.к. со временем зарплаты и цены сглаживаются, устраняя диспбаланс, что мы видим на примере Польши и Украины. Зарплаты и цены в Польше и Украине начинают сближаться, а выезжать на заработки уже не так выгодно, по-этому заробитчане начинают выбирать более дальные направления
safonovstanislav написав:Вместо того, чтоб сказать, "другие живут хорошо, мне тоже следует к этому стремиться", вы упорно пытаетесь всё отрицать и списываете свои неудачи на страну, власть, кого угодно, лишь бы не себя.
Cпасибо Доктор, что поставили мне и 4 миллионам выехавших такой диагноз
safonovstanislav написав:Вместо того, чтоб сказать, "другие живут хорошо, мне тоже следует к этому стремиться", вы упорно пытаетесь всё отрицать и списываете свои неудачи на страну, власть, кого угодно, лишь бы не себя.
Cпасибо Доктор, что поставили мне и 4 миллионам выехавших такой диагноз
Доктор прекрасно понимает, что в 5-ом или 6-ом, или может быть в 10-ом миллионе настанет очередь таких вот докторов решать задачу тех, кто был в 4 или 3. Здесь люди не нужны их выдавливают любыми способами, кому то пока "повезло" больше и он может сейчас надувать щеки, но тренд явный и с этим глупо спорить.
safonovstanislav написав:Вместо того, чтоб сказать, "другие живут хорошо, мне тоже следует к этому стремиться", вы упорно пытаетесь всё отрицать и списываете свои неудачи на страну, власть, кого угодно, лишь бы не себя.
Cпасибо Доктор, что поставили мне и 4 миллионам выехавших такой диагноз
Людям свойственно перекладывать ответственность за свою жизнь на кого-то. Роскошную жизнь других украинцев вы просто привыкли не замечать. "Всё плохо, везде нищета, а на мерсах люди ездят и живут во дворцах, т.к. просто повезло с родителями". Так проще
У меня нет ни машины, ни своего жилья, но я хоть не занимаюсь самообманом.
safonovstanislav написав:Вместо того, чтоб сказать, "другие живут хорошо, мне тоже следует к этому стремиться", вы упорно пытаетесь всё отрицать и списываете свои неудачи на страну, власть, кого угодно, лишь бы не себя.
Cпасибо Доктор, что поставили мне и 4 миллионам выехавших такой диагноз
Людям свойственно перекладывать ответственность за свою жизнь на кого-то. Роскошную жизнь других украинцев вы просто привыкли не замечать. "Всё плохо, везде нищета, а на мерсах люди ездят и живут во дворцах, т.к. просто повезло с родителями". Так проще
У меня нет ни машины, ни своего жилья, но я хоть не занимаюсь самообманом.
Cпасибо еще раз, Доктор, за полный диагноз! Я вижу Вы обладаете телепатией, читаете чужие мысли.
Сейчас украинцы едут в Европу, т.к. там не хватает рабочих, а в Украине избыток. Если в Украине будет не хватать рабочих, соответственно зарплаты вырастут, к нам тоже понаедут заробитчане из других стран. В этом как раз и нет никакой проблемы.
Если зарплата в Украине будет выше, чем в Германии, то будут немцы к нам ломиться, а не мы к ним. Это очевидные вещи.
Сейчас украинцы едут в Европу, т.к. там не хватает рабочих, а в Украине избыток. Если в Украине будет не хватать рабочих, соответственно зарплаты вырастут, к нам тоже понаедут заробитчане из других стран. В этом как раз и нет никакой проблемы.
Если зарплата в Украине будет выше, чем в Германии, то будут немцы к нам ломиться, а не мы к ним. Это очевидные вещи.
Зарплата в Украине не будет выше, т.к. здесь уничтожена промышленность, развалена медицина, образование. Украина это даже уже не аграрная страна, а сырьевой придаток. К сожалению финальная распродажа - рынок земли только поставит точку. По областному центру несколько поликлиник в том числе стоматологическая - 4 месяца назад работающая на 80% от максимума теперь вместо 16 кабинетов имеет двух врачей в смену, из целого этажа осталось 2 кабинета. Согласно очередному этапу медреформы. Тоже самое по образованию, ВУЗ некогда союзного значения нефте-газового профиля, в который ехали учиться из-за рубежа теперь готовится стать в лучшем случае филиалом. Перечислять "достоинства" можно бесконечно, в том числе про инвестиции в различные предприятия, которые сейчас положили и сделали банкротами, в том числе сделав людей безработными. Вот это очевидные вещи. Но перечислять их не имеет смысла, т.к. не один год о них говорилось и писалось здесь же, стоит только вернуться и понять сущность настоящего. Но если до сих пор есть бредовая феерия, то значит пока еще не время или не место понять то, что понять придется, жаль что точка невозврата будет уже бесконечно далека, не только для исправления, но и для построения чего то существенного нового.