Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності

Додано: Чет 27 тра, 2021 20:37

zРадио написав: Эмигранты из Украины - это на 90% чернорабочие (заробитчане, принявшие решение уехать из-за невозможности заработать на жизнь здесь) Эмигранты из Украины - это на 90% чернорабочие (заробитчане, принявшие решение уехать из-за невозможности заработать на жизнь здесь)

Есть в мире такой лайфхак - зарабатывать в странах с большими ценами на товары и услуги в абсолютном выражении, тратить в странах с низкими ценами на товары и услуги.Не только украинцы ездят зарабатывать деньги в Польше, чтоб потратить их в Украине, но и, например, немцы зарабатывают деньги в Германии, чтоб потратить их в Таиланде.Невозможность заработать на жизнь тут ни при чём. Жить в Польше зарабатывая в Польше = жить в Украине зарабатывая в Украине = жить во Франции зарабатывая во Франции. А, вот, зарабатывать в Польше, а жить в Украине - уже интереснее.Кроме того, вы путаете понятия, эмигранты и заробитчане. Эмигранты уезжают навсегда, у чернорабочих нет денег на эмиграцию. В большинстве случаев, эмигранты живут лучше среднестатистического местного, независимо от национальности и страны переезда, т.к. эмигрируют люди с деньгами и способностями их зарабатватьА, вот, заробитчане уезжает НЕ навсегда, а заработать денег. Уезжать навсегда им нет никакого экономического смысла. Небольшая зарплата в стране пребывания в абсолютном выражении значительно выше, чем в Украине, по-этому выгодно там работать как можно больше, а тратить как можно меньше, чем большинство заробитчан успешно занимаются, арендуя бараки с 3-этажными кроватями и питаясь водой и солнечной энергией. На сэкономленные деньги можно шиковать в Украине те пол года, пока не находишься на заработкахОгромный минус в том, что нужно быть среди первых, т.к. со временем зарплаты и цены сглаживаются, устраняя диспбаланс, что мы видим на примере Польши и Украины. Зарплаты и цены в Польше и Украине начинают сближаться, а выезжать на заработки уже не так выгодно, по-этому заробитчане начинают выбирать более дальные направления