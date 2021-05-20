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Президент розповів, коли
закінчиться епоха бідності

Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 21:51

  BIGor написав:
  safonovstanislav написав:Сейчас украинцы едут в Европу, т.к. там не хватает рабочих, а в Украине избыток.

Едут потому что там больше платят. В Украине работы полно, малооплачиваемой.

И лондонские тарифы.
Все предельно ясно с направлением в стране. Как говорят в армии - кто был тот поймет. Обсуждать достоинства это лишнее, лучше заняться чем то более полезным.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:05

  ruvex написав:Зарплата в Украине не будет выше, т.к. здесь уничтожена промышленность, развалена медицина, образование. Украина это даже уже не аграрная страна, а сырьевой придаток. К сожалению финальная распродажа - рынок земли только поставит точку.
По областному центру несколько поликлиник в том числе стоматологическая - 4 месяца назад работающая на 80% от максимума теперь вместо 16 кабинетов имеет двух врачей в смену, из целого этажа осталось 2 кабинета. Согласно очередному этапу медреформы.

Связь между развалом медицины и зарплатой туманна. Речь о зарплатах врачей? Экономически не логично. Арифметика говорит, что если врачей в 8 раз сократить, значит у оставшихся зарплата в 8 раз повысится. Или мысль в том, что уже сокращать дальше некуда? Так нет же, в смене целых два врача. Значит минимум вдвое ещё можно. Да и не последние же это поликлиники в стране. Наверняка, можно в обычных облцентрах и оба кабинета сократить и оставить на страну только пару врачей в Киеве. Тогда у них зарплата раз в 40 поднимется.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:14

moveton
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:38

  moveton написав:
  ruvex написав:Зарплата в Украине не будет выше, т.к. здесь уничтожена промышленность, развалена медицина, образование. Украина это даже уже не аграрная страна, а сырьевой придаток. К сожалению финальная распродажа - рынок земли только поставит точку.
По областному центру несколько поликлиник в том числе стоматологическая - 4 месяца назад работающая на 80% от максимума теперь вместо 16 кабинетов имеет двух врачей в смену, из целого этажа осталось 2 кабинета. Согласно очередному этапу медреформы.

Связь между развалом медицины и зарплатой туманна. Речь о зарплатах врачей? Экономически не логично. Арифметика говорит, что если врачей в 8 раз сократить, значит у оставшихся зарплата в 8 раз повысится. Или мысль в том, что уже сокращать дальше некуда? Так нет же, в смене целых два врача. Значит минимум вдвое ещё можно. Да и не последние же это поликлиники в стране. Наверняка, можно в обычных облцентрах и оба кабинета сократить и оставить на страну только пару врачей в Киеве. Тогда у них зарплата раз в 40 поднимется.


Сокращая врачей вы сокращаете переменные затраты в то время как постоянные остаются (отопление, охрана, налоги, пожарная охрана, ремонт здания, обеспечение кислородом, освещение и т.д.). Если оставить 2 врача то у них зарплата поднимется в 40 раз, но на каждого придётся по миллионов 10 затрат. Следующее очевидное решение это сократить два последних врача и избавиться от постоянных затрат, т.е. продать больницу. Классика экономики предприятия. Ваш Кэп.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:53

Dear_Sir, если два врача на всю страну, то поликлиники в регионах, естественно, продаются, поэтому с экономией всё хорошо. Хорошо бы, конечно, и эту пару сократить, как в советском анекдоте про сторожа, бухгалтера и начальника, но мы же за повышение заплаты боремся, а не за её исчезновение :oops:
moveton
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