"Укрзалізниця" – фактично підприємство-банкрут. У перспективі потрібно шукати приватного інвестора, тобто приватизувати компанію.
Дивися повний текст Зеленський заявив, що \"Укрзалізниця\" – банкрут і потрібно шукати приватного інвестора.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 16:34
Зеленський заявив, що "Укрзалізниця" – банкрут і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський заявив, що \"Укрзалізниця\" – банкрут і потрібно шукати приватного інвестора.
Додано: Чет 20 тра, 2021 16:34
"..Они брали кредиты — 100, 200, 300 млн долларов под 10−12%. На этом зарабатывала прокладка между банком и УЗ. Схема работала, это одна из причин банкротства УЗ. .."
.....
Кто такие "они" ? Пришла весна, где посадки ?
Додано: Чет 20 тра, 2021 17:55
а под какие проценты и сколько (!!!) берешь ты, криворогий, размещая облигации? И когда брались те кредиты?
Додано: Чет 20 тра, 2021 17:56
Re: Зеленський заявив, що "Укрзалізниця" – банкрут і...
Там, где и Мертведчук - дома
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