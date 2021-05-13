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Зеленський заявив, що
"Укрзалізниця" – банкрут і...

Зеленський заявив, що "Укрзалізниця" – банкрут і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 16:34

Зеленський заявив, що "Укрзалізниця" – банкрут і...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" – фактично підприємство-банкрут. У перспективі потрібно шукати приватного інвестора, тобто приватизувати компанію.

Дивися повний текст Зеленський заявив, що \"Укрзалізниця\" – банкрут і потрібно шукати приватного інвестора.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 16:34

"..Они брали кредиты — 100, 200, 300 млн долларов под 10−12%. На этом зарабатывала прокладка между банком и УЗ. Схема работала, это одна из причин банкротства УЗ. .."

.....

Кто такие "они" ? Пришла весна, где посадки ?
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 17:55

а под какие проценты и сколько (!!!) берешь ты, криворогий, размещая облигации? И когда брались те кредиты?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 17:56

Re: Зеленський заявив, що "Укрзалізниця" – банкрут і...

demon0983886848 написав:...

.....

Кто такие "они" ? Пришла весна, где посадки ?

Там, где и Мертведчук - дома
GALeon
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