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Марта Черничка: компроміс
Boeing і Airbus?...

Марта Черничка: компроміс Boeing і Airbus?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 16:49

Марта Черничка: компроміс Boeing і Airbus?...

Пропонуємо до обговорення:
Фінал довголітньої війни двох компаній-лідерів за провідне становище на ринку близиться до логічного завершення?

Дивися повний текст Марта Черничка: компроміс Boeing і Airbus? Маловірогідно, але зовсім не гіпотетично.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 16:49

It would be great to read English version
basanskav
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Модератори: Ірина_, Модератор

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