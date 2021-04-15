США підтвердили, що не оголошуватимуть санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу, і її керівника Матіаса Варніга.
Дивися повний текст США не запровадили санкції проти компанії, яка будує Північний потік-2.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 17:28
США не запровадили санкції проти компанії, яка будує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США не запровадили санкції проти компанії, яка будує Північний потік-2.
Додано: Чет 20 тра, 2021 17:28
Много дел у господина Блинкена, разрешить солнцу взойти на востоке и зайти на западе , ну конечно при условии , что это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.
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