Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на підсумковій прес-конференції за результатами двох років своєї роботи на посаді.
Дивися повний текст Коли з'явиться закон про олігархів: Президент поділився подробицями.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 17:34
Коли з'явиться закон про олігархів: Президент поділився...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли з'явиться закон про олігархів: Президент поділився подробицями.
Додано: Чет 20 тра, 2021 17:35
Обязательно ещё надо добавить как дополнение к этому закону , закон о родственниках олигархов, они ведь тоже олигархи.
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