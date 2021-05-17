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Коли з'явиться закон про
олігархів: Президент поділився...

Коли з'явиться закон про олігархів: Президент поділився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 17:34

Коли з'явиться закон про олігархів: Президент поділився...

Пропонуємо до обговорення:
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на підсумковій прес-конференції за результатами двох років своєї роботи на посаді.

Дивися повний текст Коли з'явиться закон про олігархів: Президент поділився подробицями.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 17:35

Обязательно ещё надо добавить как дополнение к этому закону , закон о родственниках олигархов, они ведь тоже олигархи.
yegres
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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