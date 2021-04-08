Finance.ua поспілкувався з колишніми співробітниками банків і на підставі їх відповідей підготував кілька порад для тих, хто тільки планує почати свій шлях в банківській сфері.
Дивися повний текст П'ять порад для працевлаштування в банк.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 19:05
П'ять порад для працевлаштування в банк
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Дивися повний текст П'ять порад для працевлаштування в банк.
Додано: Чет 20 тра, 2021 19:06
Работа в банках требует высокого профессионализма, точных знаний и отточенных умений - посмеялся.
Иногда легче перейти в другой банк на новую должность, чем ждать повышения в своем - это правда.
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