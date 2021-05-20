В уряді очікують, що Україна отримає черговий транш від МВФ.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, де Україна братиме гроші в разі провалу переговорів з МВФ.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 21:22
Гетманцев розповів, де Україна братиме гроші в разі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев розповів, де Україна братиме гроші в разі провалу переговорів з МВФ.
Додано: Чет 20 тра, 2021 21:26
Re: Гетманцев розповів, де Україна братиме гроші в разі...
Будут доить украинский нарид, +20-+50% на тарифы уже заложено.
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