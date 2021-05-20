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Гетманцев розповів, де Україна
братиме гроші в разі...

Гетманцев розповів, де Україна братиме гроші в разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 21:22

Гетманцев розповів, де Україна братиме гроші в разі...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді очікують, що Україна отримає черговий транш від МВФ.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, де Україна братиме гроші в разі провалу переговорів з МВФ.
R2
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Брехливая зеко-манда
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 21:26

Re: Гетманцев розповів, де Україна братиме гроші в разі...

Будут доить украинский нарид, +20-+50% на тарифы уже заложено.
ruvex
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