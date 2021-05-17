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Картину Пабло Пікассо продали за понад 103 млн доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 тра, 2021 05:17
Пропонуємо до обговорення:
Картину Пабло Пікассо "Жінка, що сидить біля вікна" ("Марі-Терез") було продано на аукціоні в Нью-Йорку за 103,4 млн, повідомляється в Twitter аукціонного дому Christie's.
Дивися повний текст Картину Пабло Пікассо продали за понад 103 млн доларів (фото)
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