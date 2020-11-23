крпошта та китайська логістична компанія Cianiao впровадили відстеження посилок з AliExpress вартістю до $2.
Дивися повний текст Укрпошта та китайська Cainiao впровадили відстеження посилок до $2 з AliExpres.
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Додано: П'ят 21 тра, 2021 06:22
Укрпошта та китайська Cainiao впровадили відстеження...
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Дивися повний текст Укрпошта та китайська Cainiao впровадили відстеження посилок до $2 з AliExpres.
Додано: П'ят 21 тра, 2021 06:22
Всё, что приходит с али на укрпошту, вне зависимости от вида доставки, идёт в среднем больше месяца. Изредка срок ~25 дней. Какие "14-20"?!!всё без исключения посылки летят в Латвию, Литву, Эстонию, и уже оттуда фурами катят в Украину. Более половины неотслеживаемых посылок (безтреков) успешно воруется на укрпоште, и никто не пытается искать виноватых. Отслеживаемые теряют реже, но болото под названием укрпошта не лишит вас лишнего гемора, обязательно что-то исполнят. Если бы не Али, в жизни не подошёл бы к дверям этого памятника совку. Надеюсь, специально существующие ведомства прекратят этот лоббистский монополизм и доставка международных посылок будет осуществляться нормальными компаниями, а не этой .
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