Платформа для поїздок BlaBlaCar, оголошує про запуск нових функцій і технології Boost на основі штучного інтелекту.
Дивися повний текст BlaBlaCar запустила нові функції на основі штучного інтелекту.
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Додано: П'ят 21 тра, 2021 08:25
BlaBlaCar запустила нові функції на основі штучного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст BlaBlaCar запустила нові функції на основі штучного інтелекту.
Додано: П'ят 21 тра, 2021 08:25
Автоперевозчики специально плодят объявления о поездках в бла-бла-каре с заниженными ценами, чтобы у тех, кто подвозит попутчиков не было возможности повысить цену.
Примеры:
Чернигов и Кропивницкий, цены в системе одни, при звонке на покупку билета цены выше.
Разберитесь с этим(не честная конкуренция), а не gps, бла-бла-кар превратился из сервиса "подвези попутчика" в сервис "доска расписания автостанций перевозчиков".
Додано: П'ят 21 тра, 2021 09:36
Читатель11
Ездил недавно в Полтаву, брал попутчиков. Так цены на автобусы были не ниже чем цена поездки. В принципе та же ситуация с ценами на автобусы до Киева.
Ну и в принципе: цена поездки на автобусе по идее и должна быть всегда ниже чем цена поездки на автомобиле, хотя у нас это далеко не всегда так. В направлении Киев-Чернигов на завтра минимальная цена на автобус 85 гривен, минимальные цены на автомобили 90 - всё ОК. Кому сойдет и автобус - тот едет автобусом. Кому хочется более комфортного автомобиля или быстрей доехать - тот едет автомобилем.
Додано: П'ят 21 тра, 2021 09:44
Re: BlaBlaCar запустила нові функції на основі штучного...
Додано: П'ят 21 тра, 2021 09:55
Re: BlaBlaCar запустила нові функції на основі штучного...
В последней поездке в Полтаву как раз опробовал работу Boost.
Как по мне то это больше сервис ориентированный на то чтобы ленивых и несообразительных вовлечь в работу сервиса. Поставить промежуточные точки на маршруте и задать для них цену можно с самого начала появления блаблакара в Украине.
Но наверное далеко не все так делают. Потому блаблакар решил делать это за водителей предлагая им попутчиков. Есть один минус у таких предложений - я не увидел возможности изменить цену поездки. То ли сервис сам её расчитывает, то ли спрашивает пассажира, но водитель видит только лишь предложение взять попутчика где-то посредине маршрута и фиксированную цену за эту поездку.
В случае же когда я сам ставлю промежуточные точки, я сам могу установить цену за каждый отрезок пути и тогда уже пассажир или соглашается на мою цену или ищет другую машину.
Надеюсь что Boost не будет страдать той проблемой которая уже годы мешает пользоваться блаблакаром. Иногда сервис не видит попутчиков которые ищут поездку из населенного пункта находящегося всего в километре от моей промежуточной точки: например ставищь точку в селе Згар, а те кто едут в Золотоношу всё равно не видят поездки. Но бывает и наоборот когда ставишь точку в Пирятине, а твою поездку бронирует попутчик едущий в Прилуки (40 км между прочим).
Додано: П'ят 21 тра, 2021 10:05
Re: BlaBlaCar запустила нові функції на основі штучного...
Нет ничего подобного. Как и раньше можно лишь посмотреть точки на карте, но водитель и так их знает по идее, особенно если он их сам задавал. В случае когда поездку предлагает Boost нет возможности указать место встречи и надо его обговаривать при созвоне с пассажиром.
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