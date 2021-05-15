BlaBlaCar запустила нові функції на основі штучного...

Додано: П'ят 21 тра, 2021 09:55

Функція відправляє водіям спеціальні запити на бронювання, щоб забрати пасажирів за їхнім маршрутом. Таким чином, автовласник подвоює шанси знайти попутників, що дозволяє йому додатково заощадити.

В последней поездке в Полтаву как раз опробовал работу Boost.Как по мне то это больше сервис ориентированный на то чтобы ленивых и несообразительных вовлечь в работу сервиса. Поставить промежуточные точки на маршруте и задать для них цену можно с самого начала появления блаблакара в Украине.Но наверное далеко не все так делают. Потому блаблакар решил делать это за водителей предлагая им попутчиков. Есть один минус у таких предложений - я не увидел возможности изменить цену поездки. То ли сервис сам её расчитывает, то ли спрашивает пассажира, но водитель видит только лишь предложение взять попутчика где-то посредине маршрута и фиксированную цену за эту поездку.В случае же когда я сам ставлю промежуточные точки, я сам могу установить цену за каждый отрезок пути и тогда уже пассажир или соглашается на мою цену или ищет другую машину.Надеюсь что Boost не будет страдать той проблемой которая уже годы мешает пользоваться блаблакаром. Иногда сервис не видит попутчиков которые ищут поездку из населенного пункта находящегося всего в километре от моей промежуточной точки: например ставищь точку в селе Згар, а те кто едут в Золотоношу всё равно не видят поездки. Но бывает и наоборот когда ставишь точку в Пирятине, а твою поездку бронирует попутчик едущий в Прилуки (40 км между прочим).