Bitcoin обвалився в ціні. Наприклад, в середу ціна за один Bitcoin опускалася до 30 тисяч доларів за монету.
Дивися повний текст Михайло Федоров: хто і чому «обвалив» Bitcoin.
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Додано: П'ят 21 тра, 2021 10:11
Михайло Федоров: хто і чому «обвалив» Bitcoin
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Михайло Федоров: хто і чому «обвалив» Bitcoin.
Додано: П'ят 21 тра, 2021 10:11
ФРСники придумали дурням забавку, чтоб не мешали скупать реальные активы. Накручивать дальше даже с печатного станка с такой капитализацией пустого места уже игра не стоит свеч, будут теперь туда-сюда гонять, заманивая последних лохвесторов.
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