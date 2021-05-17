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Михайло Федоров: хто і
чому «обвалив» Bitcoin

Михайло Федоров: хто і чому «обвалив» Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 10:11

Михайло Федоров: хто і чому «обвалив» Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin обвалився в ціні. Наприклад, в середу ціна за один Bitcoin опускалася до 30 тисяч доларів за монету.

Дивися повний текст Михайло Федоров: хто і чому «обвалив» Bitcoin.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 10:11

ФРСники придумали дурням забавку, чтоб не мешали скупать реальные активы. Накручивать дальше даже с печатного станка с такой капитализацией пустого места уже игра не стоит свеч, будут теперь туда-сюда гонять, заманивая последних лохвесторов.
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