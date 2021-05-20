Зеленський підписав закон про «листи щастя» за порушення ПДР

Додано: П'ят 21 тра, 2021 11:51

Все эти хваленые президентом сервисы электронные как он говорит электронная страна не работают потому что на всех стоит предупреждение что это бета версия или тестовый режим что совершенно не гарантирует актуальность информации Например я не могу найти там уже выписаны мне штрафы патрульными. возникает после этого вопрос А действительно ли мне выписали штраф? У меня появился штраф который был выписан за парковку в Днепре ещё год назад. То есть штраф появился через год. соответственно уже я должен уплатить двойной размер. Это что такое форма такое разводиловоа народа? Господин президент Почему все ваши хваленые электронные сервисы связанные с авто по крайней мере работают бета-версии? Не спасает ни приложение штрафы ни уведомление в ПриватБанке на кабинет водителя.. ничего... Это треш. Почему в хваленном вами приложении Дия нет половины моих документов? Вам что Трудно реестры отсканировать нормально? Перетрудились?? Одно название.