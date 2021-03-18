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Щорічні втрати економіки України
через інсульти сягають...

Щорічні втрати економіки України через інсульти сягають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 14:37

Щорічні втрати економіки України через інсульти сягають...

Пропонуємо до обговорення:
Більше 30% українців, яким зараз 25 років та більше, мають високий ризик впродовж життя захворіти на гострий інсульт. Такі прогнози оприлюднили на прес-конференції з нагоди схвалення Міністерством охорони здоров‘я Декларації про реалізацію в Україні європейського Плану дій боротьби з інсультом.

Дивися повний текст Щорічні втрати економіки України через інсульти сягають 100 млрд грн.
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