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Мінцифри хоче побудувати
країну підприємців — Федоров

Мінцифри хоче побудувати країну підприємців — Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 14:44

Мінцифри хоче побудувати країну підприємців — Федоров

Пропонуємо до обговорення:
Побудувати країну підприємців — одна з цілей Мінцифри.

Дивися повний текст Мінцифри хоче побудувати країну підприємців — Федоров.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 14:44

Запитайте в найближчому РЕСі скільки коштує підключити до електромережі магазин чи цех, чи ферму.Вам назвуть такі цифри що все бажання відкривати бізнес відпаде. Чи сходіть в адміністрацію і попросіть діляночку землі під будівництво свого бізнесу. Хрен вам що дадуть, або за великі гроші або тільки своїм.
ggl_inter
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 15:08

Ага. "Країна підпрємців". У вас Гетьманцев добьёт и то малое, что осталось.
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