Побудувати країну підприємців — одна з цілей Мінцифри.
Дивися повний текст Мінцифри хоче побудувати країну підприємців — Федоров.
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Додано: П'ят 21 тра, 2021 14:44
Мінцифри хоче побудувати країну підприємців — Федоров
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри хоче побудувати країну підприємців — Федоров.
Додано: П'ят 21 тра, 2021 14:44
Запитайте в найближчому РЕСі скільки коштує підключити до електромережі магазин чи цех, чи ферму.Вам назвуть такі цифри що все бажання відкривати бізнес відпаде. Чи сходіть в адміністрацію і попросіть діляночку землі під будівництво свого бізнесу. Хрен вам що дадуть, або за великі гроші або тільки своїм.
Додано: П'ят 21 тра, 2021 15:08
Ага. "Країна підпрємців". У вас Гетьманцев добьёт и то малое, что осталось.
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