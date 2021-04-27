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У «Приват24» з'явилася
нова послуга

У «Приват24» з'явилася нова послуга
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 17:07

У «Приват24» з'явилася нова послуга

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.

Дивися повний текст У «Приват24» з'явилася нова послуга.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 17:07

т.е. отправитель отправляет деньгу на финансовый номер получателя?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 18:50

  uaprofi написав:т.е. отправитель отправляет деньгу на финансовый номер получателя?


ну да, есть же у Форварда да и кажется у Альфы опция указания на какую карту зачислять если перевод по номеру

ну, будут разводы "вам письмо, надо бы верифицировать, сообщите номер отделения из трех цифры сзади", но это лишь еще один довод не иметь с Приватом дела

работает же в Сбере так, и ничего
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 20:15

Re: У «Приват24» з'явилася нова послуга

А если у человека несколько карт, куда тогда будет перечисление по номеру?
Amid
 
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