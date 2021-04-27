Про це повідомив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.
Дивися повний текст У «Приват24» з'явилася нова послуга.
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Додано: П'ят 21 тра, 2021 17:07
У «Приват24» з'явилася нова послуга
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Приват24» з'явилася нова послуга.
Додано: П'ят 21 тра, 2021 18:50
ну да, есть же у Форварда да и кажется у Альфы опция указания на какую карту зачислять если перевод по номеру
ну, будут разводы "вам письмо, надо бы верифицировать, сообщите номер отделения из трех цифры сзади", но это лишь еще один довод не иметь с Приватом дела
работает же в Сбере так, и ничего
Додано: П'ят 21 тра, 2021 20:15
Re: У «Приват24» з'явилася нова послуга
А если у человека несколько карт, куда тогда будет перечисление по номеру?
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