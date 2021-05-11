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У Львові підвищили вартість
проїзду у транспорті до 10...

У Львові підвищили вартість проїзду у транспорті до 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 17:29

У Львові підвищили вартість проїзду у транспорті до 10...

Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий комітет Львівської міської ради 21 травня прийняв рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті до 10 гривень.

Дивися повний текст У Львові підвищили вартість проїзду у транспорті до 10 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 17:29

Єєєє, нарешті однією купюрою можна буде платити (ні)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 18:15

І де тутпокращення?
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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