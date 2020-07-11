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ЄС може виділити Україні другий
транш на €600 мільйонів...

ЄС може виділити Україні другий транш на €600 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 19:02

ЄС може виділити Україні другий транш на €600 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз може ухвалити рішення щодо виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро у вересні за умови виконання країною «домашнього завдання».

Дивися повний текст ЄС може виділити Україні другий транш на €600 мільйонів у вересні - Стефанішина.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 19:02

успішним співробітництвом між Україною і МВФ

Ви це серйозно? Там же глухий кут :(
0mage0
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Модератори: Ірина_, Модератор

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