В Україні стартує проєкт "Велика реставрація", в рамках якого відреставрують об'єкти культурної спадщини в кожному регіоні.
Дивися повний текст В Україні стартує проєкт «Велика реставрація»: торкнеться кожного регіону.
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Додано: П'ят 21 тра, 2021 19:40
В Україні стартує проєкт «Велика реставрація»:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стартує проєкт «Велика реставрація»: торкнеться кожного регіону.
Додано: П'ят 21 тра, 2021 19:41
Причём отсутствие в этом списке Одесской области уже дня три, как даже журналисты заметили:
Так и запишем: она больше не украинский регион!
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