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В Україні стартує проєкт
«Велика реставрація»:...

В Україні стартує проєкт «Велика реставрація»:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 19:40

В Україні стартує проєкт «Велика реставрація»:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стартує проєкт "Велика реставрація", в рамках якого відреставрують об'єкти культурної спадщини в кожному регіоні.

Дивися повний текст В Україні стартує проєкт «Велика реставрація»: торкнеться кожного регіону.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 19:41

Причём отсутствие в этом списке Одесской области уже дня три, как даже журналисты заметили: https://usionline.com/bolshaja-restavra ... -ne-popal/
Так и запишем: она больше не украинский регион!
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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