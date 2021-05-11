RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль про ціни на газ:
"Нафтогаз" працює над трирічним...

Шмигаль про ціни на газ: "Нафтогаз" працює над трирічним...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:46

Шмигаль про ціни на газ: "Нафтогаз" працює над трирічним...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" після запровадження річного тарифу на газ для населення працює над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови.

Дивися повний текст Шмигаль про ціни на газ: \"Нафтогаз\" працює над трирічним продуктом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93799
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:46

Вы хоть читаете то, что пишете? Нет цены меньше, чем 7,90 за куб.м., актуальная годовая цена 7,96. Продукта на 1 месяц тоже нет, если не считать ПОН.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1909
З нами з: 19.11.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:51

Працюйте, працюйте, а я на електрику перейшов, досить з мене покращувачів годувати.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6494
З нами з: 04.06.09
Подякував: 786 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на газ в Європі злетіли: експерти розповіли, що...
R2 » Вів 18 тра, 2021 22:28
3 990
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 тра, 2021 20:40
Ромасик
Шмигаль розповів, що чекає на пенсіонерів, які не...
R2 » Вів 18 тра, 2021 23:46
1 482
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 23:46
yama
Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з...
R2 » Вів 11 тра, 2021 10:21
6 683
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 19:02
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94933)
22.05.2021 00:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.