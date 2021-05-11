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Шмигаль про ціни на газ:
"Нафтогаз" працює над трирічним...

Шмигаль про ціни на газ: "Нафтогаз" працює над трирічним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:46

Шмигаль про ціни на газ: "Нафтогаз" працює над трирічним...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" після запровадження річного тарифу на газ для населення працює над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови.

Дивися повний текст Шмигаль про ціни на газ: \"Нафтогаз\" працює над трирічним продуктом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:46

Вы хоть читаете то, что пишете? Нет цены меньше, чем 7,90 за куб.м., актуальная годовая цена 7,96. Продукта на 1 месяц тоже нет, если не считать ПОН.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:51

Працюйте, працюйте, а я на електрику перейшов, досить з мене покращувачів годувати.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 13:59

Смешно читать! Есть тариф, есть счётчик. Какой ещё продукт, может быть кроме тарифа. Во-вторых, какие еще три года , тут осталось до октября всего-то.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 16:15

Mirax
Дневной тариф на электричество дороже газа будет, а с июля тем более.
tvd4
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:12

  tvd4 написав:Дневной тариф на электричество дороже газа будет, а с июля тем более.


Почти в 2 раза. А ночной чуть дешевле. Может челик бочку пару кубов поставил. Или тепловой насос, который раньше сломается, чем окупится.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:29

  tvd4 написав:Mirax
Дневной тариф на электричество дороже газа будет, а с июля тем более.

Зле рахуєте. ККД газового пальника 40%, решта гріє вулицю - гроші на вітер.
Mirax
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