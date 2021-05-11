"Нафтогаз" після запровадження річного тарифу на газ для населення працює над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови.
Дивися повний текст Шмигаль про ціни на газ: \"Нафтогаз\" працює над трирічним продуктом.
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Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:46
Шмигаль про ціни на газ: "Нафтогаз" працює над трирічним...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль про ціни на газ: \"Нафтогаз\" працює над трирічним продуктом.
Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:46
Вы хоть читаете то, что пишете? Нет цены меньше, чем 7,90 за куб.м., актуальная годовая цена 7,96. Продукта на 1 месяц тоже нет, если не считать ПОН.
Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:51
Працюйте, працюйте, а я на електрику перейшов, досить з мене покращувачів годувати.
Додано: Суб 22 тра, 2021 13:59
Смешно читать! Есть тариф, есть счётчик. Какой ещё продукт, может быть кроме тарифа. Во-вторых, какие еще три года , тут осталось до октября всего-то.
Додано: Суб 22 тра, 2021 16:15
Mirax
Дневной тариф на электричество дороже газа будет, а с июля тем более.
Додано: Суб 22 тра, 2021 17:12
Додано: Суб 22 тра, 2021 21:29
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