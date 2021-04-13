Про це повідомив Лев Парцхаладзе
Дивися повний текст Що потрібно для розвитку іпотечного кредитування - Парцхаладзе.
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Додано: П'ят 21 тра, 2021 22:46
Що потрібно для розвитку іпотечного кредитування -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що потрібно для розвитку іпотечного кредитування - Парцхаладзе.
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