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Що потрібно для розвитку
іпотечного кредитування -...

Що потрібно для розвитку іпотечного кредитування -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 22:46

Що потрібно для розвитку іпотечного кредитування -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Лев Парцхаладзе

Дивися повний текст Що потрібно для розвитку іпотечного кредитування - Парцхаладзе.
R2
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