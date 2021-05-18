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Google обіцяє: універсальний
квантовий комп'ютер буде...

Google обіцяє: універсальний квантовий комп'ютер буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 00:30

Google обіцяє: універсальний квантовий комп'ютер буде...

Пропонуємо до обговорення:
Google планує витратити кілька мільярдів доларів на створення квантового комп'ютера, який міг би виконувати завдання великого бізнесу і наукових установ, не здійснюючи помилок.

Дивися повний текст Google обіцяє: універсальний квантовий комп'ютер буде готовий до 2029 року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 00:31

Все конечно классно.. но что будет с зашитой данных? для квантового компа это все не проблема... то есть при развитии технологии лет так через 10 , а то и раньше квантовый комп сможет вытащить все данные с того же додатка Дия например и никакие обычные алгоритмы защиты не помогут..
Джон
 
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