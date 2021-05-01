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В Києві пообіцяли
зменшити затори на 30%

В Києві пообіцяли зменшити затори на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 10:06

В Києві пообіцяли зменшити затори на 30%

Пропонуємо до обговорення:
У Києві обіцяють запровадити інтелектуальну транспортну систему (ІТС), яка дасть змогу заощадити до 30% часу учасникам дорожнього руху.

Дивися повний текст В Києві пообіцяли зменшити затори на 30%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 10:06

Какого же уровня должен быть интеллект, чтобы закрыть на ремонт несколько мостов через Днепр? Думаю, что никакая интеллектуальная система этого предусмотреть не сможет. Проблема транспорта назревала десятилетиями, а городские власти вместо развития инфраструктуры наращивают темпы жилищного строительства. Экологическая обстановка в городе, который когда то был самым зеленым, катастрофическая, в основном по вине автомобильного транспорта, который простаивает в пробках, выгоду получают только продавцы автомобильного топлива. Городская власть практически ничего не делает для улучшения ситуации, а опыт мировых компаний здесь не поможе, совершенно разны менталитет.
satmanuaa
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 10:26

Прежде чем дойдете до интеллектуальных математических решений, системы анализа и новым технологиям управления трафиком сначала наведите элементарный порядок в организации дорожного движения, организуйте места для стоянок, соответствие разметки (знаков), оперативное реагирование при дтп, создание "отстойников" для фур на въезде в Киев и т. д.
annlotos08
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 10:43

Работать нужно с причиной заторов!

Развивать общественный транспорт?
Современные скоростные трамваи и бесшумные троллейбусы?
Платная парковка по всему городу?
Платный въезд в центр?
Повышенный налог на неэкологичный транспорт?
Развитие велосипедной и самокатной инфраструктуры?
Островки безопасности на приподнятых пешеходных переходах?
Программа Vision Zero - нулевая терпимость к смертям?

Нет! Мы пойдем своим путем! Купим дорогущую систему, которая упростит жизнь только автомобилистам! Ну и что, что это только спровоцирует автомобилизацию еще больше, зато миллионы будут освоены. А пешеходы... а что пешеходы? Мрут как мухи? Так это естественный процесс...
cryshader
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:35

  cryshader написав:Развивать общественный транспорт?
Современные скоростные трамваи и бесшумные троллейбусы?
Платная парковка по всему городу?
Платный въезд в центр?
Повышенный налог на неэкологичный транспорт?
Развитие велосипедной и самокатной инфраструктуры?
Островки безопасности на приподнятых пешеходных переходах?
Программа Vision Zero - нулевая терпимость к смертям?

Нет! Мы пойдем своим путем! Купим дорогущую систему, которая упростит жизнь только автомобилистам! Ну и что, что это только спровоцирует автомобилизацию еще больше, зато миллионы будут освоены. А пешеходы... а что пешеходы? Мрут как мухи? Так это естественный процесс...


Я тоже думал по заголовку, может наконец-то додумались до уменьшения кол-во полос на дорогах и замена их на велодорожки с тротуарами, увеличение штрафов и эвакуаций за парковку в неположенном месте, наземные переходы вместо подземных, максимальная скорость в 30 км/ч по городу. А нет, всё как обычно. :D
yevgenmuza
 
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