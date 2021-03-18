Українські заробітчани, які працюють в Польщі, отримують до 30 000 грн на місяць.
Дивися повний текст Скільки отримують українські заробітчани в Польщі.
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Додано: Суб 22 тра, 2021 10:50
Скільки отримують українські заробітчани в Польщі
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Дивися повний текст Скільки отримують українські заробітчани в Польщі.
Додано: Суб 22 тра, 2021 10:54
Что ж всех ур***ов в правительстве так мучает сколько получают заробитчане в Польше?!!
Еще до их карманов всезагребущие руки не добрались?
Не способны обеспечить людям нормальную жизнь в Украине, так закройтесь уже хотя бы и не мешайте достойно жить и работать.
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