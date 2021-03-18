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Скільки отримують українські
заробітчани в Польщі

Скільки отримують українські заробітчани в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 10:50

Скільки отримують українські заробітчани в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Українські заробітчани, які працюють в Польщі, отримують до 30 000 грн на місяць.

Дивися повний текст Скільки отримують українські заробітчани в Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 10:54

Что ж всех ур***ов в правительстве так мучает сколько получают заробитчане в Польше?!!

Еще до их карманов всезагребущие руки не добрались?

Не способны обеспечить людям нормальную жизнь в Украине, так закройтесь уже хотя бы и не мешайте достойно жить и работать.
demon0983886848
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