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Субсидії призначатимуть
утричі швидше — Мінсоцполітики

Субсидії призначатимуть утричі швидше — Мінсоцполітики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 16:44

Субсидії призначатимуть утричі швидше — Мінсоцполітики

Пропонуємо до обговорення:
Справи про призначення субсидій на житлово-комунальні послуги в окремих випадках, які раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 16:44

Нічого не помінялось. Тільки тепер 80 річним пенсіонерам необхідно шукати нові відділи соціального страхування в нових районах за 30- 40 кілометрів, писати паперові заяви і деклараціі, стояти в чергах. А де ж хвалена слугами народу диджиталізаціі із отриманням всіеі інформаціі соцслужбами із всіх баз даних? Слуги народу катять бочку на Порошенка, але при ньому пенсіонерам субсидіі переназначались автоматично без відвідання соціальних служб якщо не було змін в доходах (лише пенсія).
ovsivolo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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