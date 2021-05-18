Субсидії призначатимуть утричі швидше — Мінсоцполітики

Додано: Суб 22 тра, 2021 16:44
Нічого не помінялось. Тільки тепер 80 річним пенсіонерам необхідно шукати нові відділи соціального страхування в нових районах за 30- 40 кілометрів, писати паперові заяви і деклараціі, стояти в чергах. А де ж хвалена слугами народу диджиталізаціі із отриманням всіеі інформаціі соцслужбами із всіх баз даних? Слуги народу катять бочку на Порошенка, але при ньому пенсіонерам субсидіі переназначались автоматично без відвідання соціальних служб якщо не було змін в доходах (лише пенсія).