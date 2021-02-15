Свою земельну ділянку можна буде продати з 1 липня 2021 року тільки фізичним особам, які є громадянами України.
Дивися повний текст Як відбуватиметься продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
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Додано: Суб 22 тра, 2021 17:51
Як відбуватиметься продаж земельної ділянки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відбуватиметься продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
Додано: Суб 22 тра, 2021 17:51
А в реалиях будет по другому. Приедут пацаны и скажут это уже не твой зуб и даже не наш, это уже его зуб.
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