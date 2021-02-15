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Як відбуватиметься продаж
земельної ділянки...

Як відбуватиметься продаж земельної ділянки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:51

Як відбуватиметься продаж земельної ділянки...

Пропонуємо до обговорення:
Свою земельну ділянку можна буде продати з 1 липня 2021 року тільки фізичним особам, які є громадянами України.

Дивися повний текст Як відбуватиметься продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:51

А в реалиях будет по другому. Приедут пацаны и скажут это уже не твой зуб и даже не наш, это уже его зуб.
Ratatui
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