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У Мінціфри розповіли, скільки
українців уже освоїли...

У Мінціфри розповіли, скільки українців уже освоїли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:43

У Мінціфри розповіли, скільки українців уже освоїли...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 35 тис. Українців створили цифровий підпис «Дія.Підпіс» з моменту запуску такої функції 17 травня.

Дивися повний текст У Мінціфри розповіли, скільки українців уже освоїли «Дія.Підпіс».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:43

Это тоже самое, что и цифровая электронная подпись?
asdrud2016
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Модератори: Ірина_, Модератор

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