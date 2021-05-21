Близько 35 тис. Українців створили цифровий підпис «Дія.Підпіс» з моменту запуску такої функції 17 травня.
Дивися повний текст У Мінціфри розповіли, скільки українців уже освоїли «Дія.Підпіс».
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Додано: Суб 22 тра, 2021 18:43
У Мінціфри розповіли, скільки українців уже освоїли...
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Дивися повний текст У Мінціфри розповіли, скільки українців уже освоїли «Дія.Підпіс».
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