|
|
|
У Мінціфри розповіли, скільки українців уже освоїли...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 тра, 2021 18:43
Пропонуємо до обговорення:
Близько 35 тис. Українців створили цифровий підпис «Дія.Підпіс» з моменту запуску такої функції 17 травня.
Дивися повний текст У Мінціфри розповіли, скільки українців уже освоїли «Дія.Підпіс»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93805
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 22 тра, 2021 18:43
Это тоже самое, что и цифровая электронная подпись?
-
asdrud2016
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 15.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|148
|
Суб 22 тра, 2021 19:15
Порт
|
|1
|524
|
|
|1
|282
|
|