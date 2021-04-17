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Чи зростуть тарифи після
припинення держрегулювання цін...

Чи зростуть тарифи після припинення держрегулювання цін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:30

Чи зростуть тарифи після припинення держрегулювання цін...

Пропонуємо до обговорення:
З 20 травня припиняють діяти спеціальні обов'язки щодо продажу природного газу підприємствам теплопостачання.

Дивися повний текст Чи зростуть тарифи після припинення держрегулювання цін на газ — пояснення експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:31

К чему тогда годовой тариф?Или аппетит безразмерный?
sena_2008atp
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