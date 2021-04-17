З 20 травня припиняють діяти спеціальні обов'язки щодо продажу природного газу підприємствам теплопостачання.
Дивися повний текст Чи зростуть тарифи після припинення держрегулювання цін на газ — пояснення експерта.
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Додано: Суб 22 тра, 2021 19:30
Чи зростуть тарифи після припинення держрегулювання цін...
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Дивися повний текст Чи зростуть тарифи після припинення держрегулювання цін на газ — пояснення експерта.
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