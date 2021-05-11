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Subaru показала
свій перший вертоліт

Subaru показала свій перший вертоліт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 22:09

Subaru показала свій перший вертоліт

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Subaru показала перший у своїй історії вертоліт – модель Bell 412EPX, створений спільно з виробником вертольотів Bell.

Дивися повний текст Subaru показала свій перший вертоліт.
R2
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Взагалі швидкість не 111 а 239 км/год. Швидкість 111 км/год - це з легкомоторної авіації, повільніше Запорожця.
waldi_ua
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