Компанія Subaru показала перший у своїй історії вертоліт – модель Bell 412EPX, створений спільно з виробником вертольотів Bell.
Дивися повний текст Subaru показала свій перший вертоліт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 тра, 2021 22:09
Subaru показала свій перший вертоліт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Subaru показала свій перший вертоліт.
Додано: Суб 22 тра, 2021 22:09
Взагалі швидкість не 111 а 239 км/год. Швидкість 111 км/год - це з легкомоторної авіації, повільніше Запорожця.
|