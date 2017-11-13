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Польські підприємці скаржаться
на брак українських...

Польські підприємці скаржаться на брак українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 04:33

Польські підприємці скаржаться на брак українських...

Пропонуємо до обговорення:
Польські роботодавці відчувають гостру нестачу заробітчан - сезонних найманих працівників з України.

Дивися повний текст Польські підприємці скаржаться на брак українських заробітчан.
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