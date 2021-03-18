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Гетманцев розповів, кому знизять
податки, а кому — підвищать

Гетманцев розповів, кому знизять податки, а кому — підвищать
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 05:02

Гетманцев розповів, кому знизять податки, а кому — підвищать

Пропонуємо до обговорення:
В Україні необхідно підтримувати податковими пільгами розвиток тих галузей економіки, які дають країні високу додану вартість.

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