Обов'язковий технічний огляд легкових автомобілів в Україні було скасовано майже 10 років тому.
Дивися повний текст Техогляд на легкові авто: коли планують ввести.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 тра, 2021 07:35
Техогляд на легкові авто: коли планують ввести
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Техогляд на легкові авто: коли планують ввести.
Додано: Нед 23 тра, 2021 07:36
Я напомню, что когда убирали техосмотр - сбор закинули в акциз на бензин.
Не забудут ли прихлебатели про этот мелкий нюанс?
Додано: Нед 23 тра, 2021 07:46
Законопроєкт для збирання грошей та корупції. До аварійності не має жодного стосунку.
|