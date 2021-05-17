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Техогляд на легкові авто:
коли планують ввести

Техогляд на легкові авто: коли планують ввести
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 07:35

Техогляд на легкові авто: коли планують ввести

Пропонуємо до обговорення:
Обов'язковий технічний огляд легкових автомобілів в Україні було скасовано майже 10 років тому.

Дивися повний текст Техогляд на легкові авто: коли планують ввести.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 07:36

Я напомню, что когда убирали техосмотр - сбор закинули в акциз на бензин.
Не забудут ли прихлебатели про этот мелкий нюанс?
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Законопроєкт для збирання грошей та корупції. До аварійності не має жодного стосунку.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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