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Особливості захисту прав
жінок: що забороняється...

Особливості захисту прав жінок: що забороняється...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 17:06

Особливості захисту прав жінок: що забороняється...

Пропонуємо до обговорення:
Українське законодавство захищає права всіх жінок, які працюють.

Дивися повний текст Особливості захисту прав жінок: що забороняється (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 17:07

государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым;

Статья была написана до 2014 года? Крым же уже 7 лет как оккупирован.
Sanyok77
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Модератори: Ірина_, Модератор

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