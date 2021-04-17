Українське законодавство захищає права всіх жінок, які працюють.
Дивися повний текст Особливості захисту прав жінок: що забороняється (інфографіка).
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Додано: Нед 23 тра, 2021 17:06
Особливості захисту прав жінок: що забороняється...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Особливості захисту прав жінок: що забороняється (інфографіка).
Додано: Нед 23 тра, 2021 17:07
государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым;
Статья была написана до 2014 года? Крым же уже 7 лет как оккупирован.
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