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Після скасування ПСО платіжка
за тепло підскочить на...

Після скасування ПСО платіжка за тепло підскочить на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 17:16

Після скасування ПСО платіжка за тепло підскочить на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні на 1-2 тис. зросте платіжка за послугу центрального опалення для квартири 50 кв. м.

Дивися повний текст Після скасування ПСО платіжка за тепло підскочить на 1000-2000 грн на місяць, — експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 17:16

"новые тарифы на тепло и горячую воду выше существующих — от 30 до 60%. А это означает что платежка за тепло для украинца в квартире 50 кв. м вырастет от 1000 до 2000 грн в месяц" Иными словами, сейчас отопление на 50 квадратов стоит 3000 грн в месяц? В какой стране живёт эксперт? Например, https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/kiev/warm/ говорит, что в Киеве раза в два поменьше.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 17:20

Уже и не поймёшь где "реформа", а где "провокация кремля"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 17:26

Re: Після скасування ПСО платіжка за тепло підскочить на...

Перемога, что тут скажешь.
Еще несколько миллионов начинают задумываться, а не стоит ли реально делать ноги из этой клоаки....


Вкладчик1234,
с такими керманычами и враги из кремля не нужны.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 17:33

  Alex2007 написав:Перемога, что тут скажешь.
Еще несколько миллионов начинают задумываться, а не стоит ли реально делать ноги из этой клоаки....


Вкладчик1234,
с такими керманычами и враги из кремля не нужны.

Может по газовой трубе надо начать закачивать кипяток из Роттердама+ ? :)
Вкладчик1234
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