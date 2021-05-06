В Україні на 1-2 тис. зросте платіжка за послугу центрального опалення для квартири 50 кв. м.
Дивися повний текст Після скасування ПСО платіжка за тепло підскочить на 1000-2000 грн на місяць, — експерт.
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Додано: Нед 23 тра, 2021 17:16
Після скасування ПСО платіжка за тепло підскочить на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після скасування ПСО платіжка за тепло підскочить на 1000-2000 грн на місяць, — експерт.
Додано: Нед 23 тра, 2021 17:16
"новые тарифы на тепло и горячую воду выше существующих — от 30 до 60%. А это означает что платежка за тепло для украинца в квартире 50 кв. м вырастет от 1000 до 2000 грн в месяц" Иными словами, сейчас отопление на 50 квадратов стоит 3000 грн в месяц? В какой стране живёт эксперт? Например,
Додано: Нед 23 тра, 2021 17:26
Re: Після скасування ПСО платіжка за тепло підскочить на...
Перемога, что тут скажешь.
Еще несколько миллионов начинают задумываться, а не стоит ли реально делать ноги из этой клоаки....
Вкладчик1234,
с такими керманычами и враги из кремля не нужны.
Додано: Нед 23 тра, 2021 17:33
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