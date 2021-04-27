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гігієни (інфографіка)

Правила цифрової гігієни (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 18:23

Правила цифрової гігієни (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У цифровому світі, в який ми все більше і більше занурюємося, існують свої правила, які можуть вберегти наш цифровий простір

Дивися повний текст Правила цифрової гігієни (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 18:23

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Sergius
 
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