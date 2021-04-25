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Довіреність на пенсію:
як правильно оформити

Довіреність на пенсію: як правильно оформити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 07:26

Довіреність на пенсію: як правильно оформити

Пропонуємо до обговорення:
Незалежно від терміну дії документа, обов'язковими є щорічні ідентифікація і верифікація.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 07:26

Засвідчення варості підпису коштує 34 коп., а для посвідчення довіреності треба сплатити вартість 5,10 грн, це згідно декрету про державне мито, а от друк (машинописні роботи - технічного характеру послуги), реєстрація в реєстрі довіреностей з банківськими послугами, ще коштуватиме 100 - 150 грн.
anatol111
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