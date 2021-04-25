Незалежно від терміну дії документа, обов'язковими є щорічні ідентифікація і верифікація.
Дивися повний текст Довіреність на пенсію: як правильно оформити.
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Додано: Пон 24 тра, 2021 07:26
Довіреність на пенсію: як правильно оформити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Довіреність на пенсію: як правильно оформити.
Додано: Пон 24 тра, 2021 07:26
Засвідчення варості підпису коштує 34 коп., а для посвідчення довіреності треба сплатити вартість 5,10 грн, це згідно декрету про державне мито, а от друк (машинописні роботи - технічного характеру послуги), реєстрація в реєстрі довіреностей з банківськими послугами, ще коштуватиме 100 - 150 грн.
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